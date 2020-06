Investita dal treno alla stazione di Bucine. Traffico ferroviario bloccato

di Monica Campani

Sul posto polizia, carabinieri e 118





Investita sui binari della stazione ferroviaria di Bucine. Si tratta di una donna di 80 anni. Le cause dell'investimento sono in via di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria. Sul posto polizia, carabinieri e 118 con la Misericordia di San Giovanni.

Il traffico ferroviario è bloccato. Il treno coinvolto è l'RV 3153 Firenze Santa Maria Novella – Foligno. E' stato già istituito un servizio sostitutivo di autobus per portare i passeggeri a destinazione tra Arezzo e Montevarchi.

Notizia in aggiornamento