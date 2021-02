Interventi di ripristino delle frane lungo la S.C 12 del Fossato

di Martina Giardi

I lavori inizieranno lunedì 1 marzo. Con l'inizio di questi, è prevista una modifica alla viabilità.





A causa dell’intensa pioggia dei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 si sono verificate delle frane nel territorio comunale ed in particolare nel Borro delle Ville, Fosso di Cavalosso in corrispondenza del parcheggio dell’abitato delle Ville, fosso di Tassinaia e Borro del Tasso. Eventi che mettono a rischio la sicurezza della viabilità.

L’Amministrazione ha proceduto con l’attivazione di interventi di somma urgenza suddividendoli in due lotti per realizzarli più velocemente e affidandoli a due ditte del territorio per una spesa complessiva di circa 59.000 euro ." Il fine è quello di ripristinare la sicurezza ed il libero deflusso delle acque" - ha commentato il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici Mauro di Ponte - "La scarpata del Borro delle Ville è di sostegno alla strada comunale, tale strada è di collegamento tra San Giovanni Valdarno e l’abitato di Terranuova mentre le scarpate del borro del Tasso e del fosso di Tassinaia sono di sostegno alla strada comunale del Fossato del Tasso di collegamento tra la SP 11 e l’abitato di Terranuova. Dunque, due strade molto trafficate e per questo è stato necessario intervenire tempestivamente. Gli interventi al Tasso si sono già svolti mentre all'inizio della prossima settimana partiranno alle Ville”.

Per garantire l’espletamento degli interventi è istituito un divieto di transito sulla S.C 12 del Fossato dalle ore 8.00 del primo marzo alle ore 18 del 13 marzo dal km 0+400 fino all’intersezione con la S.C 13 Nuova del Tasso.