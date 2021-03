Installati nuovi giochi inclusivi negli asili nido comunali

di Glenda Venturini

I giochi sono stati installati nei cortili dei nidi "La Coccinella" e "La Farfalla". Chiassai: "Stesse opportunità per tutti, fin da piccoli"





Nuovi giochi inclusivi nella aree esterne degli asili nido “La Coccinella” e “La Farfalla” di Montevarchi. Installati una torre gioco, un attrezzo di “arrampicata” e una nuova postazione colorata con diversi accessori rotanti per favorire la manualità dei più piccoli. Tutti i giochi sono contornati da una pavimentazione in piastrelle anticaduta e anti-scivolo in gomma riciclata.

Il Sindaco Silvia Chiassai Martini, in un sopralluogo con l'assessore Stefano Tassi, ha commentato: "Con grande soddisfazione abbiamo posizionato circa 13mila euro di giochi inclusivi nei giardini dei nostri asili nido. E’ importante investire nell’inclusività dei bambini, fin da piccoli, perché tutti possano giocare in armonia e con le stesse opportunità. Questi nuovi giochi sono a disposizione delle nostre strutture comunali che hanno sempre offerto un ottimo servizio alla comunità potendo contare su educatori professionali e preparati. In un momento così difficile per il mondo dell’infanzia, dove il nostro Paese ancora non ha capito il ruolo fondamentale svolto dalla scuola, questa Amministrazione non ha mai smasso di portare avanti progetti e investimenti dedicati proprio alle scuole".

"Ancora un altro intervento nelle nostre strutture scolastiche, in un percorso ben preciso - ha aggiunto l’assessore Tassi - dopo la sistemazione dei giardini, stiamo provvedendo alla dotazione progressiva di giochi inclusivi per permettere a tutti i bambini di giocare insieme e soprattutto all’aria aperta come il momento storico richiede. Un’operazione importante che manda lo stesso messaggio di attenzione avendo realizzato, grazie alla collaborazione tra il pubblico, aziende private e cittadini, un parco attrezzato con giochi inclusivi in piazza della Repubblica, dove tutti i bambini possono divertirsi con le stesse opportunità".