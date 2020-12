Incidente sulla Setteponti, due pedoni investiti. Interviene anche Pegaso

di Glenda Venturini

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 del giorno di Natale. Feriti un uomo di 64 anni e una donna di 59





Una coppia è stata investita nel pomeriggio del giorno di Natale mentre passeggiava lungo la strada Setteponti, subito fuori dall'abitato di Castelfranco, in direzione di Pian di Scò. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Castelfranco e di Montevarchi, l'automedica e anche l'elisoccorso Pegaso. I rilievi sono a cura dei carabinieri.

I feriti sono un uomo di 64 anni e una donna di 59 anni, entrambi di Castelfranco: l'uomo ha riportato traumi a testa e torace, ed è stato portato in codice giallo a Careggi con l'elisoccorso. Traumi più leggeri per la donna che in ambulanza, anche lei in codice giallo, è stata portata alla Gruccia.