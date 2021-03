Incidente sul lavoro nella notte in una azienda di Pian di Rona, due feriti non gravi

di Glenda Venturini

L'incidente sarebbe avvenuto all'interno di una azienda farmaceutica, forse un principio di incendio o una piccola esplosione





Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave, in un incidente sul lavoro avvenuto nella notte in una azienda chimica e farmaceutica nella zona fra Pian di Rona e i Ciliegi, nel comune di Reggello. L'incidente è avvenuto intorno alle 1 di notte.

Secondo le prime informazioni disponibili, si sarebbe trattato di un principio di incendio o di una piccola esplosione. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto sono arrivati Vigili del fuoco, sanitari anche con l'automedica e personale Asl per la sicurezza sul lavoro.

I due feriti sono un 48enne, portato in codice giallo all'ospedale di Ponte a Niccheri, e un 28enne, in codice verde, anche lui accompagnato all'Osma.