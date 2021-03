Incidente stradale, 31enne in codice rosso a Careggi

di Glenda Venturini

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11.30 a San Giovanni





Incidente stradale questa mattina intorno alle 11.30 a San Giovanni all'incrocio tra via delle Caselle e via Lungarno Guido Reni. Nello scontro tra due auto è rimasta ferita in maniera seria una donna di 31 anni del luogo.

La 31enne è stata soccorsa dall'automedica e dai sanitari del 118, intervenuti sul posto. È stato poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. Nell'altra macchina un 24enne di Cavriglia e una donna.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di San Giovanni e i carabinieri per i rilievi e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.