Incidente nella notte in A1 fra Arezzo e Valdarno, traffico bloccato nel tratto

di Glenda Venturini

Coinvolto solo un autoarticolato, l'autista è rimasto illeso. Intervento dei Vigili del fuoco insieme alla Polizia stradale e ai soccorsi anche di Autostrade





Un incidente si è verificato nella notte nel tratto dell'Autostrada A1 fra Arezzo e Valdarno, in direzione nord. Coinvolto un autoarticolato, che per motivi ancora da ricostruire è finito di traverso all'imbocco di una galleria, al km 355 in località Crocina.

Sul posto 118, Vigili del fuoco, Polizia stradale e soccorsi di Autostrade. Il conducente del mezzo per fortuna è rimasto illeso. Si sono formate invece code in entrambe le direzioni: per consentire le operazioni di soccorso e rimozione il tratto è rimasto anche momentaneamente chiuso.