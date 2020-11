Incidente mortale sul lavoro in via Brodolini, operaio rimane schiacciato da un muletto

di Glenda Venturini

L'incidente intorno alle 10 di questa mattina in uno stabilimento di Lagaccioni. La vittima è un uomo di 60 anni di Cavriglia





Incidente mortale sul lavoro, questa mattina intorno alle 10, in uno stabilimento di via Brodolini a Figline, in zona Lagaccioni. La vittima è un operaio di 60 anni di Cavriglia.

Secondo le prime notizie disponibili, per cause da accertare un muletto si è ribaltato all'esterno di una ditta e per l'operaio che lo stava manovrando, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati prima dai Vigili del fuoco e poi dai sanitari del 118, è stato purtroppo constatato il decesso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri, la Polizia municipale, i Vigili del fuoco e la Asl con la medicina del lavoro. Atterrato anche l'elisoccorso Pegaso. Un'altra persona presente all'incidente ha accusato un lieve malore ed ha avuto bisogno di soccorsi.