Incidente mortale sul lavoro, il cordoglio del sindaco di Cavriglia: "Un altro giorno tragico per la nostra comunità"

di Monica Campani

L'uomo, Maurizio Gori, di San Cipriano nel comune di Cavriglia, era socio di una ditta che opera nel settore della progettazione e costruzione di veicoli elettrici con sede in Pian di Rona





Aveva 58 anni ed era di San Cipriano, nel comune di Cavriglia, Maurizio Gori, l'uomo deceduto sul lavoro. Per la ditta che opera nel settore della progettazione e costruzione di veicoli elettrici con sede in Pian di Rona e di cui era socio stava collaudando un mezzo in un'azienda di via Brodolini a Figline. Il muletto che stava manovrando si è ribaltato e lo ha schiacciato: l'esatta dinamica è però ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Figline.

Ha espresso cordoglio su Facebook il sindaco di Cavriglia Leondardo Degl'Innocenti o Sanni: "È un altro giorno tragico per la nostra comunità. Questa mattina infatti un amico, un lavoratore, un imprenditore del nostro territorio è morto a causa di un incidente sul luogo di lavoro nel comune di Figline-Incisa, in Via Brodolini: Maurizio Gori. Una notizia drammatica che giunge in un periodo così difficile e complesso come quello legato alla pandemia, all’indomani tra l’altro dei funerali del compianto ed amato Don Foresto Bagiardi, seppellito a San Cipriano, luogo di residenza anche dell’amico Maurizio. Saranno le autorità competenti a fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Maurizio, però mi sento di abbracciare con tutto il cuore la moglie, la famiglia e in particolare il figlio Riccardo, che ha collaborato con me professionalmente e con il quale abbiamo avuto importanti esperienze assieme".

"È sempre difficile e drammatico rapportarsi alla morte, lo è ancora di più se questa sopraggiunge sul lavoro, un luogo sacro, in cui l’uomo dovrebbe nobilitarsi e non trovare la fine dei propri giorni. Saremo un paese davvero civile quando avremo azzerato le morti sul lavoro ed avremo evitato tragedie come quella che oggi ha scosso tutta la nostra comunità e tutto il Valdarno con la scomparsa del caro Maurizio, che lascia un vuoto incolmabile in tutti noi".