Incidente fra auto e moto nel pomeriggio a Levane, interviene anche l'elisoccorso Pegaso

di Glenda Venturini

Ferito il motociclista, un 48enne: portato in codice giallo con l'elicottero a Siena. Sul posto oltre ai soccorsi sanitari anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri





Scontro fra un'auto e una moto, nel pomeriggio di oggi, a Levane, in via Aretina, nei pressi dell'outlet di Prada: un incidente stradale nel quale il motociclista, sbalzato a terra nell'urto, ha riportato ferite piuttosto serie, in particolare alle gambe. Si tratta di un uomo di 48 anni di Castelfranco Piandiscò, che è stato portato in codice giallo all'ospedale Le Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari intervenuti con la Misericordia di Pian di Scò, sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Montevarchi per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e i Carabinieri e la Polizia municipale per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.