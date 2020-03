Inaugurata la palestra della scuola media dopo i lavori di restyling. Sulle pareti i disegni dei ragazzi

di Redazione

Il comune di Reggello è intervenuto con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti e il rifacimento dell'impianto di riscaldamento. Sulle pareti della palestra invece i ragazzi delle scuole hanno dedicato una serie di murales ai vari sport. L'inaugurazione durante un torneo di tennis tavolo amatoriale



Una palestra completamente rinnovata per i ragazzi che frequentano la scuola media di Reggello: l'inaugurazione si è tenuta in contemporanea con un torneo di tennis tavolo amatoriale. L'occasione per presentare pubblicamente i risultati dei lavori portati avanti dall'Amministrazione comunale, che hanno visto il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e dell'illuminazione interna.

Al termine dei lavori il Comune ha proposto all'Istituto comprensivo di Reggello, su sollecitazione del presidente della società sportiva tennis tavolo Paolo Di Rosa, la possibilità di decorare le pareti con disegni artistici che ritraggono le varie attività sportive che vengono svolte all'interno della palestra. La dirigente scolastica Natali e la professoressa di arte Dori hanno accettato la proposta e messa in pratica. E così alcuni alunni hanno contribuito attivamente all'ideazione e alla realizzazione di questi murales.

"In questo modo - commenta l'assessore Giacomo Banchetti - abbiamo dato un nuovo volto alla palestra che adesso si presenta sotto una nuova veste. Il ringraziamento,da parte dell'amministrazione comunale, va alla dirigente, alla professoressa ed ai suoi allievi, oltre che alla società sportiva tennis tavolo. Adesso abbiamo in mente di realizzare un progetto simile anche per il palazzetto dello sport".

Per la cronaca, il torneo di ping pong amatoriale ha visto 30 partecipanti contendersi la vittoria: alla fine il risultato ha visto vincitore del Torneo Leonardo Bastiani; 2’ posto per Gino Rocca, 3’ a don Roberto , e 4' Piero Giunti.