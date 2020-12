Inaugurata la nuova strada Tregli-Le Corti. Il sindaco: "Un'opera importante"

di Monica Campani

Il taglio del nastro nella mattina. Tratto nuovo di 530 metri per una spesa di 600mila euro





Un'opera importante e necessaria per mettere in sicurezza la circolazione in quella zona: la nuova strada Tregli - Le Corti, nel Comune di Cavriglia, infatti, si è resa indispensabile a causa di un movimento franoso che poteva metttere a rischio il passaggio dei mezzi. L'inaugurazione del tratto di 530 metri si è tenuta nella mattina.

I lavori sono iniziati a giugno e hanno visto la compartecipazione di Enel. La spesa si aggira sui 600mila euro.

Il sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni spiega l'opera.