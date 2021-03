Inaugurata a Montevarchi la nuova pista di atletica

di Michele Bossini

Investiti 150.000 per un intervento atteso da tempo, a realizzarla la Olimpia Costruzioni di Forlì





Taglio del nastro a Montevarchi per la nuova pista di atletica, a sei corsie, in tartan al posto di quella vecchia in asfalto e omologata Fidal per ospitare gare e meeting di rilevanza regionale. A realizzarla, per una spesa di circa 150.000 euro, la Olimpia Costruzioni di Forlì, azienda leader nel settore degli impianti sportivi e che ha "firmato" le pista sulle quali si tengono alcuni dei più importanti eventi di atletica in Italia.

La pista costeggia il manto erboso dello stadio “Brilli Peri” e, come ha sottolineato il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini prima di concedersi un giro accompagnata dalle ragazze e i ragazzi della polisportiva Rinascita "diventerà un punto di riferimento per tutti gli amanti dell’atletica in quanto l’unica omologata fra Bagno a Ripoli e Arezzo".

Per l’assessore con delega allo sport Stefano Tassi quella di oggi è stata una giornata importantissima in quanto si va a sanare una carenza di strutture ingiustificata per una disciplina come l’atletica, che a livello olimpico è la regina.

Non nasconde la sua soddisfazione il presidente della Rinascita Montevarchi Valerio Volpi, ai vertici di una società che conta 110 tesserati per la categorie giovanili più cento fra gli adulti: “Grazia al comune perché questa pista ci permetterò di ospitare eventi di rilevanza regionale e sviluppare ulteriormente l’attività sia a livello giovanile che amatoriale. Erano trent’anni che l'aspettavamo e per noi è un nuovo inizio”. E appena le condizioni sanitari lo consentiranno, il battesimo del fuoco con un grande evento regionale alla presenza dei vertici Fidal.