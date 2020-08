In stato di abbandono il punto di informazioni turistiche accanto al casello di Incisa Reggello

di Glenda Venturini

Sporcizia ed erba alta accolgono i turisti che cercherebbero invece informazioni sul territorio. La struttura da alcuni anni non è più aperta al pubblico





È ormai in stato di abbandono, il punto di informazioni turistiche situato appena fuori dal casello autostradale di Incisa Reggello: una posizione ideale per intercettare l'arrivo di turisti in Valdarno fiorentino e fornire loro tutte le indicazioni utili alla promozione del territorio. Da alcuni anni, però, non c'è nessuno ad accogliere i potenizali visitatori.

Erba alta, sporco, degrado circondano ormai la struttura, come documentano le foto scattate da un lettore. Una cartolina non esattamente invitante per il territorio, e questo nonostante il cartello segnali ancora in maniera ben evidente la presenza dell'ufficio di informazioni turistiche e l'orario di apertura al pubblico.

I comuni del Valdarno fiorentino non sarebbero riusciti negli ultimi anni ad affidare in gestione la struttura per garantire il servizio. L'ultimo tentativo, con un bando che risale alla primavera del 2019, era stato del comune di Figline e Incisa.