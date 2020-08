In settimana i gironi di serie D

di Michele Bossini

Sangiovannese e Montevarchi sono ansiose di conoscere i nomi delle loro avversarie





La composizione dei gironi del campionato di serie D 2020-2021 è prevista entro la prima settimana di settembre ed è quindi partito il conto alla rovescia per Sangiovannese e Montevarchi, ansiose di conoscere i nomi delle loro avversarie. Naturalmente è da escludere come data lunedì 31 agosto, giorno nel quale è in programma il Consiglio federale e stando ad alcune voci di corridoio il giorno dei gironi potrebe essere quello di giovedì 3 o venerdì 4 settembre.