In ritardo i bollettini per il canone sulle lampade votive, stop alle more

di Glenda Venturini

Il comune di Montevarchi avvisa i cittadini che potranno pagare anche oltre la scadenza del 31 dicembre, visti i ritardi nella consegna





Non ci saranno more per i pagamenti del canone delle lampade votive, a Montevarchi, in considerazione dei ritardi nelle consegne. Il comune avvisa tutti gli utenti che devono eseguire il pagamento del canone lampade votive, riferito ai loro cari defunti, che in questi giorni sono in arrivo le fatture inerenti il ruolo anno 2019.

La scadenza riportata sul MAV di pagamento, emesso dalla Tesoreria Comunale Banca MPS ag. Via Roma, è il 31/12/2019. Vista la ritardata consegna, il pagamento che l'utente effettuerà non comporterà alcun interesse di mora né alcun distacco di luce. Per tutte le informazioni è possibile contattare l'ufficio cimiteriale al numero telefonico 055.9108316.