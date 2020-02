In occasione della Festa della Toscana va in scena "Betta, Monnalisa: basta scavare "

di Martina Giardi

Si svolgerà domenica 23 febbraio alle 18.00, presso l'Auditorium di Loro Ciuffenna, la commedia tragicomica "Betta, Monnalisa: basta scavare".





In occasione della Festa della Toscana Loro Ciuffenna ha organizzato una serie di eventi ai fini della memoria e della condivisione. La messa in scena di "Betta, Monnalisa: basta scavare!" è l'ultimo appuntamente di questa serie e si terrà domenica 23 febbraio alle 18.00 presso l'auditorium di Loro.

Lo spettacolo vede protagonista la compagnia teatrale amatoriale La Valdarna. Si tratta di una commedia tragicomica ideata e scritta da Sergio Serges, mentre adattamento al testo, musica e regia sono ad opera di Letizia Fuochi. Con: Barbara Abatangelo Angelo, Nicola Caruso, Giovanni Consolati, Daniela Gori, Nicola Mugnai, Sergio Serges.

"Come può un disoccupato cinquantenne, riprendere in mano la propria vita senza scommettere sul futuro? E quando il passato diventa l’occasione per rimettersi in gioco, sognare, non resta forse l’unica alternativa da seguire? "Una commedia che pone l'accento su un tema attuale, scottante e delicato, che aiuta a riflettere su come il destino di tutti noi sia collegato inesorabilmente ad eventi fuori della nostra portata.

L'ingresso è gratuito