Nuovo anno scolastico, in classe la consegna dei libri di testo per i ragazzi della scuola primaria

di Matteo Mazzierli

Confermata la scelta degli scorsi anni di Rignano sull'Arno: i ragazzi troveranno i loro libri di testo direttamente nelle rispettive aule. Per gli studenti fuori comune nuovo servizio presso la libreria del capoluogo





Anche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 gli alunni delle scuole primarie di Rignano sull'Arno troveranno i loro libri di testo direttamente nelle rispettive classi: è stata, infatti, confermata la prassi consolidatasi negli scorsi anni avviando la procedura che prevede la consegna e la ripartizione dei volumi resi disponibili dalle case editrici direttamente presso gli istituti del capoluogo e di Troghi, operazione che si concluderà entro la fine di agosto, salvo per l'eventuale piccola percentuale di testi non disponibili.

La principale novità riguarda invece la fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti a Rignano sull'Arno ma frequentanti le scuole di altri Comuni, principalmente Firenze, Bagno a Ripoli e Pontassieve. Da quest'anno scolastico sarà possibile ordinare e ritirare i testi presso la libreria Bugli, sita in piazza XXV Aprile 27/D nel capoluogo. Le famiglie potranno ordinare i testi adottati dalle singole scuole primarie dal prossimo lunedì 27 luglio 2020 chiamando il numero 3924624718, concordando anche le modalità di ritiro. Le cedole librarie saranno rese disponibili (in base agli elenchi trasmessi dalle scuole) direttamente in libreria.

"Si conferma e si consolida l'intervento dell'amministrazione comunale volto alla semplificazione della vita quotidiana delle famiglie e dei nostri studenti - ricorda l'Assessore Sonia Tinuti - Una scelta importante per affrontare al meglio un importante e delicato contesto come quello dell'istruzione primaria, in particolare in questo periodo così complesso, sia per i bambini che per i loro genitori".