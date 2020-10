In attesa del risultato del tampone l'assessore Caterina Galli

di Glenda Venturini

La nota dell'Amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò: "Al momento non ci sono casi positivi nella giunta. L'assessore si è sottoposta a tampone"





L'assessore della giunta di Castelfranco Piandiscò, Caterina Galli, si è sottoposta a tampone per Civd-19 ed è in attesa del risultato. A chiarirlo, dopo alcune indiscrezioni, è l'Amministrazione comunale in una nota.

"A seguito di indiscrezioni emerse nelle scorse ore, il Comune di Castelfranco Piandiscò fa sapere che al momento non risultano casi positivi al virus Covid-19 tra gli Amministratori. Un membro della Giunta comunale, l'Assessore Caterina Galli, si è sottoposto a tampone disposto dalla Azienda USL Toscana Sud Est, essendo un contatto di caso accertato e affetta da lievi sintomi influenzali. Come per tutti i cittadini sottoposti a screening si attendono i risultati che saranno comunicati per vie ufficiali se confermati".