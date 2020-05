In A1 con 22 ovuli di cocaina: la polizia stradale arresta due spacciatori

di Monica Campani

Uno dei due uomini di 35 anni è di Montevarchi





La Polizia Stradale di Arezzo ha intercettato ed arrestato in A1 due nigeriani, uno dei quali già con precedenti specifici a suo carico: in loro possesso sono stati 22 ovuli di eroina.

Erano circa le 21.20 quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle, ha fermato per un controllo una Renault Megane, munita di targa prova, che viaggiava in direzione sud con a bordo i due cittadini nigeriani: un 35enne residente a Montevarchi e un 47enne della provincia di Prato. Visto che il montevarchino era già conosciuto per reati in materia di stupefacenti gli agenti hanno effettuato una perquisizione Personale e all’auto.

All’interno di una bottiglietta di plastica, trovata dentro un cassettino sotto il sedile di guida, vi erano 22 ovuli di eroina già confezionati e pronti per lo spaccio. La droga, risultata pari a 242 grammi in totale, avrebbe fruttato ai due oltre 10.000 euro. Entrambi sono stati arrestati ed accompagnati al carcere di Sollicciano a Firenze.