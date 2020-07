Una manovra da 200mila euro che permetterà molte agevolazioni ai cittadini e alle attività di Laterina Pergine

In arrivo agevolazioni per cittadini e attività di Laterina Pergine: a renderlo noto è il sindaco Simona Neri che ha illustrato la manovra economica da 200mila euro riguardante il Comune di Laterina Pergine.

Il sindaco Neri: "Finalmente oggi posso comunicare una notizia molto importante: in queste settimane abbiamo lavorato con molta attenzione insieme a tutto lo staff degli uffici ragioneria e tributi per cercare di sfruttare al massimo i margini di manovra consentiti dalle normative nazionali per ridurre il più possibile la pressione fiscale su cittadini ed attività del nostro territorio. La nostra scelta non è stata solo quella di agevolare tutte le attività economiche che durante l'emergenza sono state costrette a rimanere chiuse, ma si è spinta oltre, andando ad interessare anche le utenze domestiche, ovvero le nostre famiglie."

"Sulla TARI - spiega Neri - in particolar modo, rispetto a quanto suggerito dagli enti superiori di regolazione e controllo (ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) siamo riusciti a compiere uno sforzo maggiore, abbiamo scelto di assumere come priorità assoluta dell'Amministrazione il sostegno al nostro tessuto economico e sociale duramente provato da questi mesi di emergenza sanitaria che inevitabilmente si è trasformata in emergenza economica."

"A differenza di altri Comuni il nostro si può permettere di adottare queste misure grazie all'oculatezza gestionale della nostra ragioneria - continua Neri - e grazie alle risorse economiche nazionali e regionali che abbiamo incassato a seguito della fusione. Se è vero che quando abbiamo immaginato la fusione dei Comuni non potevamo prevedere che dopo 2 anni ci sarebbe stata un'emergenza di queste proporzioni, è altrettanto vero affermare che quando piccole realtà come la nostra hanno la possibilità di avere accesso ad importanti risorse finanziarie sarebbe sbagliato non cogliere tale opportunità. Noi lo abbiamo fatto ed oggi queste disponibilità servono a dare un po' di ossigeno alle nostre famiglie ed alle attività economiche, magari, in qualche caso, facendo quella differenza che permetterà a qualcuna di esse di sopravvivere alla crisi."

TARI tassa sui rifiuti: taglio del 35% sulla bolletta (quota variabile dell'importo) a tutte le attività (artigianali, commerciali, ristorative, industriali, etc..) che sono rimaste chiuse durante l'emergenza Covid; taglio del 35% sulla bolletta (quota variabile dell'importo) a tutti i cittadini; taglio del 25% sulla bolletta (quota variabile dell'importo) alle attività che durante il lockdown hanno lavorato ma con orario ridotto; ulteriore taglio del 15% per coloro che beneficiano già di agevolazioni fiscali su questo fronte (portatori di handicap, abitazioni disagiate,..). La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata, per le utenze non domestiche, compilando un apposito modulo che gli uffici metteranno a disposizione nelle prossime settimane. Per le utenze domestiche, le agevolazioni saranno applicate d'ufficio sulla 4ª rata a conguaglio.

Saranno totalmente esenti dal pagamento della prima rata Imu: gli immobili adibiti ad agriturismo, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence..(DL 19 Maggio 2020 n.34)

La tassa di soggiorno sarà sospesa per tutto l'anno 2020. Mentre il pagamento del suolo pubblico per le attività che ne fanno uso (e che ne hanno richiesto l'utilizzo e/o maggiori superfici) ma anche per gli ambulanti dei nostri piccoli mercati settimanali sarà sospeso per tutto l'anno 2020.