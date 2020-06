Trattamento rifiuti liquidi e fanghi a Levanella. Camiciottoli presenta l'interrogazione e chiede coerenza alla Lega

di Matteo Mazzierli

Il gruppo di opposizione ha presentato l'interrogazione in consiglio comunale il 28 maggio e ha chiesto coerenza ai rappresentanti della Lega "Unirsi per dire no all’ubicazione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi e fanghi a Levanella. La Lega Nord sia coerente con quello che ha sostenuto a Chiusi."





Tra le interrogazioni presentate al sindaco di Montevarchi nell'ultimo consiglio comunale c'è anche quella sulla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi e fanghi a Levanella. L'interrogazione a risposta scritta è stata avanzata da Fabio Camiciottoli, che ha chiesto anche coerenza ai rappresentati della Lega, riferendosi alla possibile apertura di un impianto simile a Chiusi.

"All’ultimo Consiglio Comunale ho posto l’interrogazione per porre il tema sul possibile impianto di trattamento rifiuti liquidi e fanghi a Levanella - scrive Fabio Camiciottoli in un comunicato - per avere chiarimenti in merito perché trovavo singolare che, di fronte ad una legittima azione di sviluppo perseguita da un privato, non vi fosse stata, da parte del sindaco che ha tra l’altro la delega all’urbanistica nessun tipo di dibattito e, cosa che da Consigliere Comunale considero più grave, nessuna comunicazione in merito."

"Ritengo che scelte di sviluppo urbanistico di così forte impatto ed importanza - continua Camiciottoli - in una zona tra l’altro in cui vi è presente già una centrale a biomasse ed importati industrie che negli ultimi anni hanno ampliato le superfici di produzione, credo, come mi sembra di cogliere dalla documentazione, che non possano prendere avvio senza un preventivo coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, dei movimenti e delle forze politiche che siedono in quel Consiglio Comunale che rappresentano l’organo deputato alla programmazione e allo sviluppo territoriale."

"Sono convinto che ubicare un impianto del genere al Bivio di Caposelvi sia, da un punto di vista ambientale ed urbanistico, una scelta sbagliata - afferma Camiciottoli - e da questo punto di vista come Consigliere Comunale mi muoverò con azioni Istituzionali affinché sia evitato quanto traspare dalla lettura di quel poco che si reperisce in rete."

"Auspico anche che tutti i soggetti organizzati nonché i cittadini si muovano per scongiurare questo tipo di sviluppo - conclude Camiciottoli - In modo particolare, fin da subito, invito i rappresentati della Lega Nord Marco Casucci e Tiziana Nisini, che nei mesi scorsi si sono battuti contro l’apertura di un impianto simile di Acea a Chiusi, ed il loro Consigliere Comunale Andrea Pesucci ad aderire a questa iniziativa in tutela di Levanella, Levane e Montevarchi."