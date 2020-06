Impianto di liquami a Levanella, la voce di protesta e il malcontento di cittadini e associazioni

di Matteo Mazzierli

Sono in molti i cittadini del Valdarno ad aver firmato la petizione "No alla prevista localizzazione di un nuovo impianto liquami a Levanella"





Alla possibile realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi e fanghi con produzione di fertilizzanti si sono opposti cittadini e associazioni: ieri all'oratorio di Levane, si è svolto un incontro rivolto agli interessati a firmare un documento di protesta contrario, in particolar modo, alla localizzazione del sito.

Secondo i promotori della petizione la zona di presunta installazione dellimpianto sarebbe una scelta poco idonea: "Non ci sembra che una scelta di questo tipo vada ad inserirsi nel contesto della zona. In prossimità di un luogo densamente abitato, pieno di fabbriche e abitazioni potrebbero esserci ripercussioni sulla falda acquifera a pochi metri. Questa tipologia di fasce sono previste come zone cuscinetto, anche nei regolamenti pubblici, tra campagna e insediamento. Porre un impianto così pesante e impattante ci sembra una scelta che non rispecchia l’interesse pubblico."

"Un impatto ambientale ma anche un impatto sulla società civile - afferma Maurizio Martellini, dell'Associazione per la Valdambra - Il fatto stesso che accanto a Prada ci possa essere uno stabilimento di questo tipo, va contro ogni ragionevole forma di decoro della visibilità della zona, l’area è un’area pianeggiante non utilizzata. Era in attesa di una destinazione ma una destinazione, quale servizio pubblico localizzare, resta il fatto che un impianto di depurazione di liquami non è compatibile. Abbiamo fatto una serie di considerazioni per la zona che ci ha fatto chiedere al Comune di Montevarchi una risposta precisa."

"Ci auguriamo che il consiglio comunale di Montevarchi dichiari fin da subito quello che abbiamo chiesto, che l’area non è suscettibile di una modifica per realizzare questo impianto - conclude Martellini - siamo convinti che dopo questo movimento di persone, che anche stasera sono qui per firmare il documento, il consiglio comunale di Montevarchi sicuramente accetterà di porre fine a questo procedimento e quindi chiudere le porte all’insediamento che si vorrebbe realizzare."

Qui il testo completo della petizione