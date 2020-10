Impianti sportivi aperti con una capienza del 25%

di Michele Bossini

La cosa resa possibile grazia a un'ordinanza firmata dal presidente della Regione uscente Enrico Rossi





Con un'ordinanza il presidente della Toscana Enrico Rossi ha consentito la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale e regionale che si svolgeranno sul territorio toscano fra venerdì 2 e lunedì 5 ottobre.

La presenza di pubblico è consentita nella misura del 25% della capienza autorizzata per l’impianto e comunque nel rispetto del limite massimo di mille spettatori all’aperto e di duecento spettatori al chiuso. Gli spettatori dovranno indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto, sia al chiuso che all’aperto e la presenza del pubblico è consentita esclusivamente nei settori nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere e non è pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi alle gare.