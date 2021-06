Il volo dell'Aquila finisce diretto in serie C

di Michele Bossini

Prevista per mercoledì la consegna della coppa alla squadra vincitrice del torneo





La data del 13 giugno 2021 resterà negli annali del calcio montevarchino in quanto è quella che ha sancito il ritorno dei colori rossoblù in serie C ed è una bella soddisfazione, oltre che motivo d'orgoglio, per la dirigenza che, dopo aver preso la società in Seconda categoria, è riuscita nel giro di pochi anni a riportarla in alto.

La promozione è arrivata con un turno d'anticipo vincendo per 0-2 il derby in casa della Sangiovannese, ma comunque sarebbe arrivata ugualmente in quanto il Trastastevere, rivale diretto dei rossoblù e che sportivamente si è complimentato per il risultato, ha perso a Città di Castello.

Quando manca ancora una giornata alla fine del campionato, fissata per mercoledì, il Montevarchi ha totalizzato 68 punti (venti vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte) e vanta il miglior attacco (60 gol fatti) e la seconda difesa meno battuta del torneo (32 le reti incassate, meglio solo il Trestina con 30).

Gli aquilotti, guidati da Roberto Malotti, avevano ripreso in testa il Trastevere, al quale avevano rosicchiato un corposo vantaggio, dopo aver battuto il Lornano Badesse nel turno di recupero della ventesima giornata il 28 aprile e poi, una volta in testa. si sono costruiti un vantaggio che ha permesso loro di vincere il torneo in anticipo e adesso non resta che aspettare mercoledì e la consegna, al termine della partita con la Tiferno Lerchi Città di Castello, della coppa riservata al vincitore del campionato.