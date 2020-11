Il Valdarno Football Club sospende l'attività fino al 3 dicembre

di Michele Bossini

La sospensione rigurda tutti i tesserati, dalla prima squadra al piccoli della scuola calcio





La società Valdarno Football Club, dopo un’attenta disamina sulla situazione epidemiologica e dopo l’attenta lettura del nuovo Dpcm, ha deciso la sospensione delle attività, dalla prima squadra al piccoli della scuola calcio, fino al prossimo 3 dicembre. La segreteria sarà sempre attiva, anche se in modalità smart working.

La dirigenza ci tiene a sottilineare che la decisione di sospendere tutte le attività non è stata per niente semplice da prendere, ma per preservare la salute di tutti è sembrata essere quella più giusta. Oltre a tutte le restrizioni già attive, viene infatti vietato l'uso degli spogliatoi all’interno dei centri sportivi e ciò espone i calciatori, specialmente in relazione alle condizioni climatiche del periodo, a possibili problemi di salute.