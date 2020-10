Il valdarnese Lorenzo Rosseti passa al Como

di Michele Bossini

L'attaccante saluta Ascoli e abbraccia i lariani





Il Como ha ingaggiato per la prossima stagine l’attaccante valdarnese Lorenzo Rosseti, in uscita da Ascoli. Classe 1994 Rosseti è cresciuto nel settore giovanile del Siena. Dopo aver debuttato in B con i toscani, ha giocato a Cesena e Ascoli in B. Nella stagione 2016-2017 ha giocato nella serie A svizzera con il Lugano.