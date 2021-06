Il Terranuova Traiana vince e blinda il secondo posto, il Valdarno Football perde e vede i play-off molto lontani

di Michele Bossini

Risultati interessanti per le valdarnesi di Eccellanza nella penultima giornata





Nella penultima giornata del campionato di Eccellenza girone B è arrivata la preziosa vittoria in rimonta per 3-1 del Terranuona Traiana sul Firenze Ovest, coi valdarnesi che grazie ai tre punti conquistati mettono in cassaforte sia la qualificazione ai play-off che il secondo posto. La squadra era passata in vantaggio nel corso del primo tempo, in avvio di ripresa il pareggio di Cioce, quindi attorno a metà frazione Taflaj ha ribaltato il risultato mentre è stato Vesti al 35' a chiudere il discorso.

In casa della capolista Poggibonsi il Valdarno Football Club è stato sconfitto per 1-0, con il gol-partita della squadra di casa relizzato al 37' del primo tempo da Caccianese. Per la squadra di Brachi, i play-off sono adesso più lontani: possibili per la matematica ma domenica bisognerà prima battere la Fortis Borgo San Lorenzo e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi.