Il Terranuova Basket lancia "Back to Campino"

di Michele Bossini

Si chiama“Back to Campino" l'amizioso progetto che si svolge al parco pubblico attrezzato “Tiziano Terzani” e con il quale il Terranuova Basket intendre fare ripartire in sicurezza l'attività del settore minibasket.

Il progetto prevede due incontri settimanali per bambini e bambine nati tra il 2010 e il 2015 sui tre campi allestiti nel parco e ogni 40 minuti i gruppi girano spostandosi da un campo all’altro. Nel campo da basket si svolge l’attività di minibasket mentre all’interno del campo da tennis si fanno alfabetizzazione motoria e teatro.

“Dopo mesi in cui i nostri bambini hanno perso una componente importante di socialità era necessario organizzare qualcosa di nuovo che sapesse coinvolgerli. Per questo spiega Fernando Poccetti, responsabile minibasket della società, abbiamo pensato a un progetto - che proponesse tre differenti attività ludico motorie mirate a sviluppare specifiche abilità. La società e tutti gli istruttori si sono messi completamente a disposizione per permettere ai bambini di tornare giocare e divertirsi”.

La parola d’ordine è sicurezza e all’ingresso del parco è presente una postazione in cui viene raccolta la documentazione necessaria e misurata la temperatura. Completano il protocollo l'igienizzazione della mani, mascherina e distanziamento prima dell’inizio delle attività.