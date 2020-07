Il Terranuova Basket ha definito il roster per la prossima stagione

di Michele Bossini

L'obiettivo dei valdarnesi è quello di disputare un campionato di alto livello





Il Terranuova Basket ha definito l'organico per la prossima stagione e anche se sarà il parquet a parlare si è convinti di avere costruito una squadra che possa fare bene in un campionato mai facile e sempre equilibrato come quello di serie C silver.

In panchina è stato confermato coach Stefano Baggiani e sarà la sua quinta stagione al timone dei valdarnesi. Sono stati poi confermati Maschernini e i giovani che erano nel roster della prima squadra già lo scorso anno (tutti i ragazzi nati fra il 1999 e i primi anni 2000) e in più sono arrivati quattro nuovi giocatori: dalla Synergy il play Giorgio Corsi, sempre dalla Synergy l'ala Matteo Pelucchini, quindi il pivot Stefano Trillò lo scorso anno ad Altopascio e l'ala Jacopo Taddeucci, reduce da un'esperienza ad Assisi.