Il Team Fahrenheit Ju-Jitsu ha ripreso gli allenamenti

di Michele Bossini

Atteso dal Coni il via libera alla possibilità di riprendere il contatto tra atleti





Il Team Fahrenheit Ju-Jitsu, guidato da Federico Arno, in questi giorni ha ripreso gli allenamenti, nel rispetto di tutte le norme di legge. Dopo tanto tempo lontano dal tatami, il gruppo è tornato molto carico e non ci sono state grosse difficoltà nella ripartenza, dal momento che tutti si erano allenati dalla propria abitazione. Appena il Coni avrà dato via libera alla possibilità di riprendere il contatto tra atleti, tutto tornerà alla normalità.