Il sindaco decide di chiudere parchi e aree pubbliche: "La situazione peggiora, vanno evitati assembramenti"

di Glenda Venturini

Da domani entrerà in vigore l'ordinanza che impedisce l'accesso a parchi e giardini pubblici. Chiassai: "Necessario anche un controllo degli ingressi nella media e grande distribuzione". Intanto è rimasta chiusa per un giorno la materna Staccia Buratta, mentre oggi ha chiuso il nido La Farfalla per l'attività di tracciamento dei contatti di un positivo





Parchi e aree pubbliche pronti a chiudere a Montevarchi: il sindaco Silvia Chiassai Martini con un videomessaggio ha annunciato la firma di una ordinanza che sancirà il divieto di accesso per i cittadini nelle aree verdi e nelle piazze, in modo da evitare ogni possibile assembramento. "La situazione legata al Covid sta purtroppo peggiorando - ha detto - la scorsa settimana avevamo 52 casi positivi, oggi siamo già ad 81".

"Per questo - ha aggiunto - entro domani firmerò l'ordinanza che prevede la chiusura dei parchi pubblici, delle piazze, per evitare qualcunque tipo di assembramento. Abbiamo richiesto anche la collaborazione delle associazioni oltre a maggiori controlli da parte della Polizia municipale. La stessa ordinanza imporrà anche il controllo contingentato degli accessi all'interno delle aree di media e grande distribuzione, che purtroppo non avviene più come in precedenza".

"I cittadini si devono rendere conto che è necessario collaborare tutti con serietà, per evitare la chisura totale. E per questo invito i cittadini anche a iscriversi ai tamponi che effettuiamo ogni sabato, anche per bambini e ragazzi, passaggio fondamentale per evitare di arrivare alla chiusura delle scuole". Intanto, ieri, per una giornata sono state sospese le attività didattiche alla materna Staccia Buratta per effettuare, spiegano da Palazzo Varchi, le attività di tracciamento di un caso positivo, e oggi ha riaperto; stessa sorte al nido La Farfalla, chiuso oggi per le verifiche connesse ad un caso positivo.