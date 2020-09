“Il segreto di Hanna”: iniziano le riprese a San Giovanni: la presentazione al Senato il 27 gennaio

di Monica Campani

Massimo Dapporto nei panni di Francesco Carbini. Cast d'eccellenza. “Non si tratta di un film sull'Olocausto, ma è un film che racconta delle ferite insanabili che la tragedia dell'Olocausto ha inflitto nel corso degli anni ad alcuni suoi sopravvissuti" dichiara il regista e sceneggiatore del film



San Giovanni La storia di Hanna San Giovanni La storia di Hanna San Giovanni La storia di Hanna San Giovanni La storia di Hanna San Giovanni La storia di Hanna San Giovanni La storia di Hanna San Giovanni La storia di Hanna San Giovanni La storia di Hanna San Giovanni La storia di Hanna San Giovanni La storia di Hanna San Giovanni La storia di Hanna

Il primo ciak si terrà a San Giovanni, in piazza Cavour. Per questo il film "Il segreto di Hanna" è stato presentato in Palazzo d'Arnolfo, Come afferma il regista Giambattista Assanti: "Non si tratta di un film sull'Olocausto, ma è un film che racconta delle ferite insanabili che la tragedia dell'Olocausto ha inflitto nel corso degli anni ad alcuni suoi sopravvissuti".

Il film, tratto dall'omonimo dramma teatrale scritto da Giambattista Assanti, si apre proprio a San Giovanni dove Francesco Carbini, presidente dell'Associazione Sandro Pertini, interpretato da Massimo Dapporto, e Valdo Spini, che interpreta se stesso, trovano alcune lettere secondo le quali la mamma della protagonista, la pianista francese Suzanne Ducret, interpretata da Angelica Cacciapaglia, sembra essere stata una donna appartenente al regime nazista, vissuta per anni sotto un'altra identità.

Il cast è d'eccezione: oltre a Dapporto e ad Angelica Cacciapaglia, figurano Daniele Pecci, Richy Tognazzi, Catherine Spaak, Piera Degli Esposti, Sergio Castellitto. "Il segreto di Hanna" è il terzo film di Giambattista Assanti dopo "Ultima fermata ", Nomination David Di Donatello 2016, con Claudia Cardinale e dopo "Il giovane Pertini" con Dominique Sanda.

L'idea del film è nata circa un anno fa quando il regista conobbe Francesco Carbini, Presidente dell'Associazione Pertini, che lo invitò a tenere dei sopralluoghi in città, contando anche sulla disponibilità del Sindaco Valentina Vadi. Il film sarà presentato al Senato della Repubblica alla presenza di Lialiana Segre il 27 gennaio.

“E’ un onore per la nostra città poter fare da sfondo ad una pellicola dal valore così importante. Da sempre il Comune di San Giovanni Valdarno e le realtà del territorio fanno dell’arte, cinematografica in questo caso, un grande ed importante veicolo di trasmissione dei valori della Resistenza. Come Amministrazione non vediamo l’ora di poter vedere angoli e scorci conosciuti tra le scene di questo film”, commentano il Sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e l'assessore Fabio Franchi.

“Ringrazio il regista Assanti per aver voluto il primo ciak di un film riguardante uno dei periodi storici più bui dell’umanità in un territorio come il Valdarno che ha pagato un alto prezzo. L’associazione Sandro Pertini vuole trasmettere i valori della nostra Costituzione Repubblicana alle giovani generazioni e siamo certi che questi film possano farlo meglio di tanti convegni. Ci piace essere ancora una volta in primo piano (dopo “il giovane Pertini) per proseguire questa opera educativa. Penso inoltre che sia una bella occasione per far conoscere in tutta Italia e oltre la città natale di Masaccio e tutto il Valdarno”, dichiara il Presidente dell’Associazione Sandro Pertini Francesco Carbini.

La Toed film di Claudio Bucci produce mentre la Produzione esecutiva è affidata a Giambattista Assanti, Daniel Di Meo, Armando Marano. La colonna sonora è a cura di Guido De Gaetano, uno dei migliori allievi di Ennio Morricone, già autore delle musiche del film precedente "Il giovane Pertini". Hanno preso parte, con un contributo economico, alcune aziende della cittadina tra cui la Banca del Credito Cooperativo del Valdarno.

"Il segreto di Hanna" vede protagonista un territorio, San Giovanni e il Valdarno, che ha pagato un tributo drammatico e altissimo alla follia nazista. Sabato il primo ciak in piazza Cavour nel primo pomeriggio.

Al termine della conferenza stampa Francesco Carbini ha consegnato una targa al regista, all'attrice protagionista e a Massimo Dapporto.