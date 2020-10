Il San Giovanni calcio a 5 inizia la stagione vicendo con il Sassoleone

di Michele Bossini

Sassoleone sconfitto 7-8 sui titoli di coda, nel prossimo turno l'avversario sarà Firenze





Debutto in serie A2 con vittoria per le ragazze del San Giovanni calcio a 5, che hanno battuto in trasferta il Sassoleone con il punteggo di 7-8.

Il primo tempo era finito 2-2, con le padroni di casa che si erano portate avanti 2-0 per poi farsi riprendere dalle valdarnesi prima dell'intervallo. Equlibrata e combattuta la ripresa, quindi poco prima della fine del match il gol-partita firmato da Borghesi.

Le sangiovannesi saranno chiamate a confermarsi domenica alle 15 in casa con Firenze, intenzionato a riscattarsi dopo essere stato battuto 2-4 dalla Virtus Romagna nella gara d'esordio.