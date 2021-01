Il San Giovanni calcio a 5 cala il tris e agguanta i play-off

di Michele Bossini

Florida battuto 4-3: una vittoria che vale un posto al sole per le valdarnesi



Foto da https://pianetasangio.blogspot.com

Prezioso successo per il San Giovanni calcio a 5: le ragazze di Scarpellini infatti, fra le mura amiche, hanno battuto per 4-3 il Florida, centrando il loro terzo successo di fila e chiudendo in bellezza (con una partira da recupere) il girone d'andata.

Grazie ai tre punti conquistati ai danni della squadra abruzzese, le valdarnesi guadagnano un posto in zona play-off, una posizione sicuramente al di sopra di ogni aspettativa considerato che il San Giovanni calcio a 5 è una squadra neopromossa e alla prima esperienza in A2.