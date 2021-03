Il San Giovani calcio a 5 si aggiudica lo scontro diretto con la Polisportiva 1980

di Michele Bossini

La squadra di Scarpellini ha vinto per 5-1



Foto da https://pianetasangio.blogspot.com

Il San Giovanni il calcio a 5 si è giudicato per 5-1 lo scontro diretto con la Polisportiva 1980, conquistando tre punti importanti che seppur non sufficienti per riprendersi il quinto posto occupato dalla Perugia (+1 sulle valdarnesi) consentono di mettersi alle spalle le romagnole e restare in lotta per i play-off. Il primo tempo era finito 1-0, nella ripresa le altre reti (per le valdarnesi a segno due volte Borghesi e Innocenti e una Tanzini).