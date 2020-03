Il punto della situazione nel campionato di Promozione

di Michele Bossini

A rappresentare il Valdarno in questo campionato Bucinese e Castelnuovese





Due le squadre valdarnesi che hanno preso parte, in quesra stagione 2019-2020, al campionato di Promozione e finora, con cinque partite ancora da giocare, i risultati non sono stati troppo esaltanti.

La Bucinese è fanalino di coda con undici punti (tre vittorie e due pareggi) ed è, manca solo la matematica, già retrocessa.

Discorso diverso per la Castelnovese la quale, dopo avere inanellato nove risultati utili consecutivi fra ottobre e dicembre che l'hanno portata a ridosso delle prime, con l'avvento del nuovo anno ha avuto delle difficoltà ed è incappata in una serie di cinque sconfitte di fila che le hanno fatto perdere parecchio terreno in classifica, con gli amaranto che sono tornati a vincere solo nella gara che ha preceduto questo stop forzato. Alla ripresa del torneo (non si sa con esattezza quando, se il 5 aprile o più tardi) i valdanesi sono attesi da una serie di scontri diretti nei quali saranno obbligati a conquistare il maggior numero di punti possibile per evitare di doversi giocare la permanenza in categoria nella lotteria dei play-out.