Il punto della situazione in casa Futsal Sangiovannese

di Michele Bossini

La Futsal Sangiovannese tornerà in campo, se non ci sarà un ulteriore stop, sabato 4 aprile





Se non ci saranno altri rinvii, la Futsal Sangiovannese tornerà in campo sabato 4 aprile per riscattare la sconfitta casalinga del 29 febbraio con Gubbio (1-8) e riprendere la caccia ai pochi punti che mancano per avere la certezza matematica di un posto fra le prime cinque, il che vorrebbe dire avere conquistato un posto nei play-off, cosi come avvenne anche lo scorso anno.

Intanto si attende di sapere se si riprenderà da dove il campionato è stato interrotto, ossia dalla gara in casa del Grosseto, o dalla penultima giornata, che il 4 aprile vedrebbe i valdarnesi di scena ad Ancona.

Ad essere rinviate sono state anche le final-eight della Coppa Italia di serie B, in programma per il 20, il 21 e il 22 marzo, alle quali oltre alla Futsal Sangiovannese prenderanno parte Bubi Merano, Pordenone, Ancona, Futsal Cagliari, Sporting Venafro, Aquile Molfetta e Città di Cosenza. A decidere la nuova data sarà la Divisione calcio a 5.