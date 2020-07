Il punto del mercato in casa Sangiovannese

di Michele Bossini

Fatte le prime operazioni, altre novità sono attese per la prossima settimana



Il direttore generale della Sangiovannese Giuseppe Morandini

Dopo avere tesserato i vari Cipriani, Gerardini, Ceccuzzi e Micchi, avere confermato Scoscini e Rosseti assieme alle giovani quote dello scorso anno (solo Kondaj in forse in quanto sosterrà dei provini per conto di squadre di Lega Pro) e avere individuato nella squadra juniores i 2002 che saranno aggregati alla prima squadra, la Sangiovannese 2020-2021 può considerarsi fatta più o meno al 70%.

Allo stato attuale si cercano le ultime pedine per completare la rosa fra le quali un difensore, un centrocampista e un attaccante esperti e qualche novità potrebbe esserci la prossima settimana. Quel che è certo è che le voci in merito a un ritorno di Mugelli sono destinate e rimanere tali, Del Colle lascerà San Giovanni in quanto non si è trovato l'accordo in termini economici, mentre per quello che riguarda Muscas le parti dovrebbero vedersi nei prossimi giorni per decidere se proseguire insieme o separarsi. Un giocatore che piace molto è Mattia Mencagli, attaccante fratello minore di Federico che nelle ultime due stagioni ha militato nelle fila del Marzocco (il prossimo anno giocherà nel Follonica Gavorrano): attualmente è un giocatore del Sanseplocro e prima di muoversi la Sangiovannese attende quello che accadrà in Valtiberina, con la società biturgense che potrebbe anche non ripartire.