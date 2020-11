Il prossimo fine settimana il Comune consegnerà 5 mascherine a testa

di Monica Campani

I presidi anti Covid-19 saranno rilasciati per ogni famiglia su presentazione del documento d'identità in appositi punti di consegna in ogni località e frazione





Nuova consegna di mascherine di protezione dalla Regione Toscana a Cavriglia, e l'Amministrazione Comunale di concerto con la Misericordia, provvederà alla distribuzione a tutti i residenti nel prossimo fine settimana. Questa volta la distribuzione avverrà in apposite postazioni scelte in ogni località e frazione, sabato 7 e domenica 8 novembre alle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Saranno consegnate cinque mascherine chirurgiche per ogni cittadino residente.

Questi i punti di distribuzione, attivati grazie alla collaborazione diretta della locale sezione della Misericordia: Cavriglia, piazza Berlinguer, via La Chapelle, via del Giunco; Castelnuovo dei Sabbioni, via XXV aprile presso il Circolo Sociale; Montegonzi, Punto “Ecco fatto”; Neri, piazza dei Pini; Vacchereccia, piazza Società Mutuo Soccorso; Massa Sabbioni, piazza Don Morini; Meleto, viale Barberino 9 presso Circolo Sociale; Santa Barbara, piazza Primo Maggio; San Cipriano, piazza della Chiesa in Via delle Cantine; Cetinale, parcheggio di Via Grazia Deledda.

Le postazioni garantiranno il distanziamento interpersonale degli avventori, ma tutti i cavrigliesi sono pregati di limitare al massimo gli spostamenti recandosi esclusivamente nel punto di distribuzione più vicino alla propria abitazione.