Il "Progetto cittadini attivi" si è costituito come "Angeli del Bello"

di Monica Campani

La firma è avvenuta in Palazzo d'Arnolfo





Il Progetto Cittadini Attivi si è costituito come Angeli Del Bello di San Giovanni Valdarno. La firma del protocollo d’intesa con la Fondazione fiorentina si è tenuta in Palazzo d'Arnolfo tra Giorgio Moretti, presidente della Fondazione Angeli del Bello Onlus, e Serena Stoppioni, presidente del Progetto Cittadini Attivi APS - oggi Angeli del Bello di San Giovanni Valdarno. Presenti il Sindaco Valentina Vadi, l'Assessore alla cittadinanza attiva Nadia Garuglieri, Alessandra Zecchi, coordinatrice degli Angeli del Bello di Firenze, e Gianfranco Donato, Presidente della Banca del Valdarno Credito Cooperativo che ha reso possibile il consociamento.

Gli Angeli del Bello sono una Onlus nata nel 2010, che mira al ripristino del decoro urbano ed alla cultura della bellezza delle città: dopo Firenze: Ascoli Piceno, Napoli, Verona adesso anche San Giovanni Valdarno.

Dopo la firma Progetto Cittadini Attivi e Fondazione Angeli Del Bello hanno realizzato insieme il primo CamminPulendo lungo le lame centrali dell’Arno di San Giovanni: i volontari dei due Enti hanno condiviso l'iniziativa arrivando alla fine del loro impegnativo percorso soddisfatti del lavoro svolto e del bello che si sono lasciati dietro.

Giorgio Moretti spiega chi sono gli "Angeli": “L’amore per Firenze, la voglia di mettersi in gioco. Fare azioni concrete per la città. Essere sulla strada. Riconoscibili. Punto di riferimento certo. Ecco cosa sono i volontari degli Angeli del Bello. Una miscela di pazienza e determinazione per la cura e il decoro della città”.

Il Presidente Serena Stoppioni: "La nostra associazione, oltre alla cura del decoro urbano e dei beni comuni materiali, ha anche una forte connotazione di coesione sociale. In questi mesi di distanziamento abbiamo infatti lavorato sia in autonomia che in collaborazione con altre associazioni, alla realizzazione di progetti che saranno avviati prossimi giorni. I volontari della nostra associazione sono entusiasti dell'opera che stanno sostenendo, e questo è un traguardo raggiunto grazie al costante impegno che ci ha permesso di superare le difficoltà incontrate sulla nostra strada".

"Un traguardo che diventa automaticamente un importante punto di partenza soprattutto per la possibilità di condividere l'ampia esperienza della Fondazione fiorentina nella cura di monumenti, palazzi storici e parchi cittadini. Ringrazio tutti i soci fondatori che hanno creduto nel progetto, ma adesso è necessaria la collaborazione di tutta la cittadinanza sia per il mantenimento del decoro urbano di volta in volta ripristinato, che nel far parte di questo movimento diventando volontari degli Angeli del Bello di San Giovanni Valdarno”.