Il presidente della Regione Eugenio Giani ferma i campionati dilettanti per gli sport di contatto

di Michele Bossini

La misura contenuta nella nuova ordinanza contro il propagarsi del Covid-19





Il presidente della Regione Eugenio Giani in diretta facebook stamattina (sabato) ha annunciato la nuova ordinanza contro il propagarsi del Covid-19 e fra le varie misure varate una riguarda in particolare lo sport. Nello specifico vengono bloccati i tornei federali regionali per le discipline di contatto, mentre sarà possibile continuare ad allenarsi.

Il blocco sarà in vigore per un mese, poi si vedrà con l’evolversi della curva dei contagi se decidere per una proroga o invece dare disco verde alla ripresa dell'attività.