Il Piandiscò Valdarninsieme si rinforza con Sofia Terzaroli

di Michele Bossini

Cresciuta nelle giovanili del Pontemediceo, negli ultimi anni ha giocato in serie C e in B2





Prima mossa di mercato per il Piandiscò Valdarninsieme, che ha tesserato per la stagione 2020-2021 la palleggiatrice classe 1997 Sofia Terzaroli.

Cresciuta nelle giovanili del Pontemediceo, Terzaroli negli ultimi anni ha giocato in serie C e serie B2 senza mai sfigurare. Per lei si tratta di un ritorno a Piandiscò: era infatti stata una delle artefici della promozione in serie C nella stagione 2017-2018.