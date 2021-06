Il Piandisco Valdarninsieme si qualifica per la finale

di Michele Bossini

Da sabato la fase finale, avversaria Calenzano





Missione compiuta per il Piandisco Valdarninsieme, che in casa del San Michele ha conquistato i due set che servivano per qualificarsi per la finale play-off contro Calenzano, con la prima gara in programma già sabato.

Nel palazzetto del San Michele la partita è stata combattuta e giocata a viso aperto e per decratare il successo della squadra di casa è stato necessario il tie-break (13-25;25-21;22-25;26-24;11-15 il progressivo del punteggio).