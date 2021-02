Il Piandiscò Valdarninsieme debutta in campionato vincendo al tie-break

di Michele Bossini

Per le valdarnesi vittoria per 2-3 in casa di un avversario coriaceo come il Chianti Volley





La stagione per il Piandiscò Valdarninsieme, che prende parte al campionato di serie C, ha preso avvio con la vittoria al tie-break in casa di un avversario che si è dimostrato piuttosto coriaceo come il Chianti Volley.

La gara ha visto prevalere nei primi due set la squadra di casa, che li ha conquistati per 25-23 e 26-24. Nel terzo parziale le valdarnesi hanno sbagliato poco in difesa e iniziato ad attaccare in maniera più incisiva e, vincendolo 19-25, hanno riaperto la partita. Il Piandiscò Valdarninsieme ha poi conquistato 13-25 il quarto set per poi passeggiare nel tie-break, concedendo solo due punti alle avversarie (2-15), Domenica prossima partita contro le senesi del Giotti Volley.