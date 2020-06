Il Piandiscò Valdarninsieme conferma Pasquale Colaianni in panchina

di Michele Bossini

Sarà la terza stagione al timone della prima squadra





Il primo tassello per il Piandiscò Valdarninsieme in chiave 2020-2021 è rappresantato dalla conferma di Pasquale Colaianni sulla panchina della prima squadra (serie C femmnile), in quella che sarà la sua terza stagione alla guida delle valdarnesi.

Colaianni ricoprirà anche la carica di direttore tecnico, avrà la responsabilità diretta dei gruppi under 19 e under 17, oltre alla supervisione sull’intera attività agonistica della società.