Il Piandiscò Valdarninsieme centra a Prato la sesta vittoria consecutiva

di Michele Bossini

Successo senza problemi per le valdarnesi





Sesta vittoria consecutiva per il Piandiscò Valdarninsieme, che a Prato ha avuto la meglio sulle padroni di casa del Viva Volley in maniera agevole. ll primo set è stato caratterizzato da una sostanziale parità, fino a quando le valdarnesi non hanno hannno chiuso 21-25. Secondo e terzo parziale senza storia, terminati 13-25 e 16-25.