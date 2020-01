Il Pergine in casa del Fratticciola per gli ottavi di finale della Coppa Toscana

di Michele Bossini

Si gioca domani alle 20.30, in palio ci sono i quarti di finale





In programma domani sera (mercoledì) alle 20.30, per gli ottavi di finale della Coppa Toscana di Secona categoria, la sfida Fratticciola-Pergine, interessante anche perchè i valdarnesi, secondi nel girone L, affronteranno la terza in classifica del girone N.

La formula della competizione prevede che si giochi in turno unico, con in caso di parità al 90', i tempi supplementari e se la situazione al 120' fosse sempre di parità niente calci di rigore ma passaggio ai quarti di finale di mercoledì 19 febbraio per la squadra che ha giocato in trasferta. L'avversaria sarà la vincente di Salivoli-Fonteblanda.