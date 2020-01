Il pallone cambia orario, da domenica il fischio d'inizio sarà alle 15 ma non per tutti

di Michele Bossini

L'inizio è posticipato di mezz'ora rispetto all'orario invernale, fanno eccezione serie D ed Eccellenza





In concomitanza con l'ultimo fine settimana di gennaio, cambia l'orario delle partite: dalla Promozione in giù infatti il fischio d'inizio non sarà più alle 14,30 ma alle 15. Il via alle ostilità alle 15,30 tornerà invece il 29 marzo e accompagnerà le squadre fino alla penlultima giornata. Discorso diverso invece per la serie D e l'Eccellenza: si giocherà alle 15 solo dal turno in programma domenica 31 marzo, con l'arrivo dell'ora legale.