Il Paleontologico premiato dal Touring Club Italiano: un riconoscimento per l'offerta didattica ai più piccoli

di Glenda Venturini

Cerimonia ufficiale di consegna del premio assegnato dal Corpo Consolare della Toscana del TCI. "Riconosciuto il grande sforzo compiuto per aprire sempre più le porte del museo non solo ai cittadini in genere, ma in particolare ai più piccoli"





Un museo a misura di bambino, dove si trascorrono pomeriggi, ma anche vacanze invernali o estive, e spesso si impara giocando ed emozionandosi: è la formula che con sempre più convinzione porta avanti, ormai da anni, il Museo Paleontologico di Montevarchi. La 'casa' di Gastone e del neo-arrivato Otello, i due mammuthus che sono ormai il simbolo del museo, ha ricevuto proprio per questo un prestigioso premio da parte del Touring Club Italiano.

Si tratta del premio dei Consoli della Toscana ai "Musei locali e didattica per l'infanzia", riconosciuto proprio a quelle realtà museali che puntano molto sull'offerta pensata su misura per i più piccoli. A consegnare il riconoscimento, il Console per la provincia di Arezzo del TCI, Vezio Maneschi: "Io stesso ricordo ancora nitidamente di aver visitato da piccolo questo museo, e il fatto di avere ancora impresse quelle immagini è proprio l'esempio di come si possa trasmettere ai più piccoli la passione per la storia custodita in questo museo", ha detto.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini: "Sono orgogliosa del risultato raggiunto dal Museo Paleontologico, una ecellenza del territorio proprio grazie alle persone che ci lavorano e che portano avanti i tanti progetti. Qui i bambini imparano divertendosi, una formula che funziona davvero". "Crediamo molto nell'apertura del museo nei confronti dei cittadini e in particolare dei più piccoli - hanno sottolineato la Direttrice Elena Facchino e il Presidente dell'Accademia del Poggio, Lorenzo Tanzini - è un po' come piantare un seme nelle giovani generazioni, che saranno gli adulti di domani. L'obiettivo è far germogliare in loro l'amore e la passione per i musei e per il patrimonio che custodiscono".